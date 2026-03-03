Туркмения открыла еще четыре погранперехода для эвакуации из Ирана

В Туркмении начали работать еще четыре погранперехода, через которые россияне могут в рамках организованной эвакуации выехать из Ирана. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Ашхабаде.

Всего для эвакуации открыли пять КПП: «Артык — Лютфабад», «Гаудан — Баджгиран», «Акяйла — Инчебурун», «Алтын Асыр — Инчебурун» и «Сарахс».

Пересечь границу можно только после направления данных в посольство России в Иране.

«Берегите себя и делитесь актуальной информацией с теми, кто рядом», — резюмировали в посольстве.

США и Израиль 28 февраля начали проводить военную операцию против Ирана.

Израильская армия одновременно ударила 3 марта по иранской и ливанской территории. ЦАХАЛ атаковал военные объекты в Тегеране и позиции «Хезболлы» в Бейруте. Незадолго до этого США поразили в Исламской Республике командно-контрольные пункты, площадки запуска ракет и беспилотников, а также системы ПВО и аэродромы