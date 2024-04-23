Turkish Airlines перевела памятку для летящих в Латинскую Америку россиян | 360°

Мир 23 апреля 2024, 22:45 Turkish Airlines перевела памятку для летящих в Латинскую Америку россиян Turkish Airlines выпустила памятку на русском языке о транзите через Стамбул Freepik

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Авиакомпания Turkish Airlines перевела на русский язык памятку для пассажиров, путешествующих транзитом через Стамбул в ряд стран Латинской Америки. Текст памятки опубликовали на сайте организации.

В ней сказано, что, к пассажирам, прибывающим в Бразилию, Венесуэлу, Мексику, Колумбию и на Кубу, могут применять дополнительные меры контроля. Так, «власти страны следования могут отказать во въезде» при несоблюдении ряда правил.

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«Пассажиры, не соответствующие одному из условий для указанных аэропортов, могут столкнуться с проблемами при посадке на соответствующий рейс», — отметили в тексте.

Одними из требований назвали наличие у пассажира кредитной карты и достаточного количества денежных средств. Также не должно быть различий между датами авиарейсов и датами бронирования гостиницы.

С конца февраля Turkish Airlines не пустила на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию многих пассажиров, в том числе россиян. Каких-либо объяснений перевозчик не предоставил.