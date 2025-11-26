Туристку задержали в Испании за домогательства к молодому шведу в бане

На Майорке 38-летнюю туристку из Ирландии задержали из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Женщина отдыхала с мужем в отеле в Магалуфе. В гостинице она встретила 20-летнего шведа, с которым у нее завязался разговор о курорте.

После короткого диалога швед пошел в турецкую баню. Ирландка отправилась за ним и неожиданно погладила через полотенце его гениталии. Мужчина пожаловался сотрудникам отеля на сексуальные домогательства, и те вызвали Гражданскую гвардию.

Ирландка признала вину. Она объяснила, что была уверена о взаимном желании близости. Женщине пришлось провести ночь в полицейской камере, после чего ее отпустили под залог. Сторона обвинения потребовала приговорить ирландку к полутора годам тюрьмы и выплате компенсации в 440 фунтов стерлингов.

Ранее жертвой домогательств стала президент Мексики Клаудия Шейнбаум. На улице мужчина подошел к ней, схватил за грудь и попытался поцеловать.