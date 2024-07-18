Туристки сымитировали секс со статуей и разозлили местных жителей

В Италии две туристки проявили неуважение к памятникам культуры, взобравшись на копию статуи «Вакх», чтобы совершить неподобающие действия — от поцелуя до имитации полового акта. Об этом сообщило издание Daily Mail .

Жители Флоренции были возмущены фотографиями, на которых две туристки развлекались с бронзовой статуей Вакха. Женщины взобрались на скульптуру. Одна из них притворилась, что целует статую, а потом прижалась к ней ягодицами. Подруга в это время ее фотографировала. Вторая туристка потом сымитировала половой акт, встав на колени рядом со статуей.

Фотографии распространились в соцсетях. Флорентийские власти потребовали принять жесткие меры в отношении иностранок, а местные жители призвали посадить их в тюрьму за неуважение к культуре страны.

«А мы уверены, что нам нужны такие туристы?» — задались они вопросом.

Бывший член городского совета Флоренции Марко Пассери по этому поводу добавила, а нужны ли им такие туристы.

Ранее москвич застрял пенисом в цементе, когда пытался сделать скульптуру своего полового органа.