Турист из Японии умер, пытаясь сделать селфи в римском Пантеоне

Японский турист погиб при попытке сделать селфи у Пантеона в Риме. Об этом сообщил портал RomaToday .

Мужчина потерял равновесие и упал с семиметровой высоты в ров, выкопанный вокруг памятника архитектуры.

Чтобы добраться до него, полицейским, пожарным и врачам пришлось взломать ворота решетки. Спасти 69-летнего японца не удалось. Медики констатировали смерть и доставили тело в морг для вскрытия.

Ров с тыльной стороны Пантеона окружен метровым парапетом, однако дополнительное ограждение там не установлено.

В конце сентября в Китае погиб начинающий альпинист. При подъеме на гору Нама он решил сфотографироваться и отстегнулся от других участников восхождения, а спустя несколько секунд покатился по склону.