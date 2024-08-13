Турист из Бразилии умер в аэропорту Еревана после распития неизвестной жидкости

Бразилец выпил привезенную в Армению жидкость и умер в аэропорту Еревана

Фото: РИА «Новости»

Сотрудники таможенной службы Армении заставили прибывшего в аэропорт Звартноц туриста из Бразилии выпить жидкость из бутылки, которую он привез с собой. Сам пассажир утверждал, что в таре находится вино. Но после распития напитка ему резко стало плохо, и мужчина скончался, сообщила газета «Грапарак».

По данным журналистов, таможенники заставили туриста выпить жидкость, не поверив его словам, что тот привез с собой алкоголь.

Состояние мужчины после того, как он выпил содержимое бутылки, резко ухудшилось. Прибывшие в воздушную гавань медики констатировали смерть бразильца и забрали его тело в морг.

По предварительным данным, турист ввез в Армению запрещенные вещества. Жидкость отправили на экспертизу для установления точной причины смерти бразильца.

В начале марта хоккеист московской команды Wolta Валерий Зотов выпил во время матча лиги «Трудовые резервы» нашатырный спирт вместо воды. Кто подменил жидкость в бутылке, неизвестно, но спортсмен получил химический ожог второй степени языка, неба и желудка.

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