Турецкий политолог Икбаль Дюрре назвал временным отказ Эрдогана торговать с Израилем | 360°

03 мая 2024, 16:47
Турецкий политолог Икбаль Дюрре назвал временным отказ Эрдогана торговать с Израилем
Реджеп Тайип Эрдоган прекратил торговые отношения с Израилем, чтобы не спровоцировать протестные настроения в обществе. Политолог Икбаль Дюрре считает, что на эту меру турецкий лидер пошел временно, написало ИА НСН.
«Турция не заинтересована в том, чтобы прекращение торговли продолжалось долго, но есть международное давление и внутриполитическое», — добавил эксперт.
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Страна не понесет значительных потерь из-за введенных ограничений, однако для Турции сейчас любой экономический удар слишком чувствителен, сказал Дюрре.
Ранее СМИ писали, что Министерство торговли Турции подтвердило прекращение экспортно-импортных операций с Израилем. По сообщению ведомства, мера продлится до тех пор, пока Израиль не объявит о прекращении огня в Газе.
Турция
Израиль
Реджеп Эрдоган
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