Anadolu: во Дворец мира в Нидерландах после реставрации доставили ковер «Хареке»

Подаренный османской империей дворцу мира в Гааге ковер «Хареке» доставили в Нидерланды после реставрации. Об этом сообщило агентство Anadolu .

Реставрация ковра, который 114 лет назад презентовал дворцу султан Абдулхамид, проходила в Аксарае. Работы заняли около года

«Восстановление ковра очень важно с точки зрения культурных отношений двух стран», — заявил на торжественной церемонии министр культуры и туризма Турции Мехмет Нур Эрсой.

По его словам, речь идет о самом большом ковре «Хареке» за рубежом, который состоит из более чем 13 миллионов турецких узлов «гердес» и весит свыше 700 килограммов.

Реставрацию приурочили к значимой дате: в 2024 году исполнилось 100 лет с момента установления дипломатических отношений Турции и Нидерландов.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее рассказал, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил Владимиру Путину в честь дня рождения красивую вазу.