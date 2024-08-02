Турецкий актер Генко Эркал умер в возрасте 86 лет

Известный турецкий актер театра и кино Генко Эркал скончался на 87-м году жизни. Причиной его смерти стал рак, сообщил сайт therussiannews.ru

По данным из открытых источников, артист на протяжении последних лет боролся с лейкемией. Актрисы Сабахат Аккираз и Гюль Сунал выразили семье свои глубокие соболезнования.

Отмечается, что Генко Эркал снимался в проектах «Сезон в Хаккари», «Спящая красавица», «Семь лиц» и других.