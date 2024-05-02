Турецкие власти прекратили торговые отношения с Израилем | 360°

Мир 02 мая 2024, 20:03 Турецкие власти прекратили торговые отношения с Израилем Bloomberg: Турция прекратила всю торговлю с Израилем Freepik

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Правительство Турции решило приостановить все торговые отношения с Израилем. С 2 мая прекращен весь импорт и экспорт, сообщило агентство Bloomberg.

«Турция с четверга прекратила весь экспорт и импорт в из Израиля», — процитировало издание турецких чиновников.

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Журналисты уточнили, что официального объявления от властей Турции о прекращении торговых отношений с израильской стороной еще не было.

Авторы статьи подчеркнули, что в прошлом году товарооборот между двумя странами составил 6,8 миллиарда долларов. При этом более 70% поставок пришлись на экспорт турецкой продукции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сравнив его с Гитлером. По его словам, израильские власти устроили геноцид палестинцев в Газе.