Турецкие контрабандисты обстреляли греческий корабль

По информации источника, ЧП произошло в территориальных водах у побережья Митилини. Трое находившихся на борту катера контрабандистов открыли огонь по судну, экипаж которого намеревался провести проверку.

В момент стрельбы греческие офицеры находились в каюте и не пострадали. После этого обстрелянный корабль береговой охраны Греции бросился в погоню за контрабандистами, уходящими в сторону территориальных вод Турции.

Неподалеку от морской границы стран появилось турецкое пограничное судно. Оно сопроводило катер предполагаемых контрабандистов в безопасную зону. Предварительно, перед встречей с греческими военными они высадили до 15 мигрантов на берег.

Ранее стало известно, что контрабандисты на черных рынках Европы и США заработали свыше 36 миллионов долларов на украденных артефактах из Сирии.