Турецкие компании заняли освободившиеся после ухода Запада места на российском рынке

Турецкие производители заняли на российском рынке места, освободившиеся после ухода западных компаний. Об этом сообщило издание Dünya .

Турция сохранила дипломатические и экономические отношения с Россией и вошла в число стран, которые не присоединились к западному эмбарго и не прекратили торговлю с российскими партнерами, указали в статье.

«Наоборот, турецкие компании заняли места, освобожденные западными компаниями», — подчеркнули авторы материала.

Турецкие производители бытовой техники заняли большую часть рынка, а бренды заполнили торговые центры.

Турция вошла топ-5 стран, куда чаще всего ездили россияне в 2024 году. Средний чек отдыха для двух человек составил 207 300 рублей.