Турэксперт Зюкова напомнила, что случаи с акулами у берега периодически фиксируются в разных странах

Пресс-секретарь ассоциации «Турпомощь» Мария Зюкова в интервью RT напомнила о периодических случаях приближения акул к берегам в разных уголках мира. По ее словам, местные власти быстро реагируют на подобные ситуации.

Зюкова отметила, что в Египте для безопасности туристов временно закрывают некоторые пляжи, ведут постоянный мониторинг воды и устанавливают специальные сети.

Как пояснила представитель «Турпомощи», такие происшествия единичны и не влияют на общий поток туристов в страну. Она напомнила о важности соблюдения указаний спасателей и администрации отелей, а также о необходимости избегать купания в запрещенных местах и при наличии кровоточащих ран.