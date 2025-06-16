Турэксперт Мурадян напомнил, что аэропорты в Иране и Израиле закрыты

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказал сайту телеканала « Звезда », что аэропорты в Израиле и Иране закрыты, поэтому эвакуация российских туристов воздушным транспортом невозможна.

По словам эксперта, в минувшие выходные туристы уезжали из Ирана через сухопутную границу с Азербайджаном, дальше следуя по индивидуальным маршрутам.

«По Израилю также рекомендуется покинуть территорию этого государства российским гражданам и туристам, в том числе через наземную границу с Египтом или Иорданией», — отметил специалист.

Он добавил, что по состоянию на начало конфликта численность российских туристов в Израиле оценили в более чем 500 человек, в Иране примерно вдвое меньше — около 250.