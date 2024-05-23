Турэксперт Мкртчян: европейские страны не запретят въезд россиянам вслед за Норвегией

Власти Норвегии намереваются запретить въезд россиянам с 29 мая 2024 года. Фактически туры в страну не продаются с января 2020-го, отметил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в беседе с ИА НСН .

По его словам, меры были связаны с пандемией COVID-19 и спецоперацией на Украине. В связи с этим решение Норвегии не повлияет на туристическую отрасль в РФ.

Эксперт также выразил уверенность, что другие европейские государства не последуют данному примеру. Россияне активно получают визы в Грецию, Италию, Испанию и Францию.