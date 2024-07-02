Цирк на выезде. Антиимперский блок поселился в Литве в мечтах развалить Россию

Депутат Верховной рады Олег Медуница создал Антиимперский блок народов России, штаб которого находится в Литве. Организация ставит своей целью развал страны, а по факту собирается выпрашивать у США гранты, чтобы набить карманы. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала 360.ru отметил, что все закончится банально — украинский политик попросту сбежит с вырученными деньгами.

Многие не знают, наверное, но есть такой интересный цирк, который называется Антиимперский блок народов России. И у него есть председатель — некий Олег Медуница. К самой России он никакого отношения не имеет, родился на Украине, в Сумах, был депутатом Верховной рады.

В очередной раз избраться не удалось, но надо было найти какую-то синекуру, чтобы хоть кто-то давал деньжат профессиональной содержанке. А если такой синекуры нет, то ее надо создать. Вот Олежка и подсуетился. Тем более тема сейчас модная — каждый фрик и псих мечтает развалить Россию.

Контингент тоже можно найти, ибо отщепенцы есть в каждом народе. Главное, чтобы им хватало наглости говорить за весь народ.

Вот собрать их всех, усадить где-нибудь в одном месте — и Антиимперский блок готов. Можно написать устав, программу действий с целью развалить Россию в 2025 году, сделать фото для самой честной прессы — и вуаля, можно ехать в американское посольство просить гранты.