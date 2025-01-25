ЦИК Белоруссии отреагировал на бюро ОБСЕ фразой из советского мультфильма

Председатель Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко описал заявление Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ о выборах в республике фразой из советского мультфильма. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Бюро выразило сожаление, что не приедет наблюдать за выборами в Белоруссии. В 80-е годы во времена Олимпиады в Москве был мультик «Все за, а Баба-яга против», напомнил глава ЦИК.

«Эти люди, которые оттуда, из нескольких тысяч километров, говорят, что выборы, которые еще не прошли, они недействительные», — сказал Карпенко.

Он сослался на заявление директора БДИПЧ ОБСЕ Марии Телалиан, по мнению которой из-за отсутствия наблюдателей от этой структуры Белоруссия останется без «независимой оценки». Однако никто не давал бюро полномочий быть «главной структурой по оценке выборов», отметил глава ЦИК.

Российский Центризбирком не выявил нарушений в ходе досрочных выборов в Белоруссии. Единый день голосования начнется в республике 26 января.