Церемония открытия российско-китайского литературного центра прошла в Пекине

В Столичном педагогическом университете Пекина прошла церемония открытия российско-китайского литературного центра. Мероприятие посетил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, сообщило РИА «Новости» .

Участники церемонии возложили цветы к памятнику русскому поэту Александру Пушкину на территории университета и выступили с речью.

«Центр призван стать площадкой для подготовки высокопрофессиональных русистов, настоящей фабрикой мысли по изучению письменного наследия двух стран», — заявил Фальков.

С российской стороны базовым для центра выступает Институт мировой литературы имени А. М. Горького РАН, для которого изучение классической и современной китайской словесности является одним из ключевых направлений.