Церемония массового обрезания в ЮАР закончилась гибелью 39 юношей

В ЮАР в результате массовой церемонии обрезания погибли 39 мальчиков и еще 10 получили тяжелые увечья. Об этом сообщило британское издание Daily Mail .

В племени коса дважды в год проводится церемония, известная как Улвалуко. Она знаменует переход от детства к взрослой жизни.

Многовековой ритуал проходят мужчины в возрасте от 16 до 26 лет. Те из них, кто его не прошел, не допускаются на собрания племени, не может участвовать в общественных мероприятиях, а также вступать в брак.

Церемонию проводят тайно в специально построенных хижинах вдали от деревень. В них могут попасть только старейшины племени и молодые посвященные.

По данным издания, с 2020 года тысячи людей попали в больницы после трехмесячных обрядов инициации, которые заканчиваются обрезанием. Правительство ЮАР пытается искоренить эту порочную практику, но пока не удалось свести смертность среди молодежи к нулю.

В 2024 году из-за ужасных осложнений после такого ритуала 11 мужчинам ампутировали пенисы, еще 93 человека погибли. Всего за последние пять лет погиб 361 мальчик.

Подростки формально могут отказаться проходить обряд, но соглашаются из-за давления общества. Кроме того, преступные группировки похищают мальчиков в возрасте до 21 лет, проводят им операцию, а потом требуют от родителей выкуп за возвращение сыновей.

Юноши погибают от сепсиса, гангрены и обезвоживания после прохождения ритуала. Тех, кто отказался, забивали до смерти, топили и заказывали.

Несколько лет назад в Санкт-Петербурге двухлетний мальчик чуть не погиб во время ритуального обрезания. У ребенка остановилось сердце.