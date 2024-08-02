Цены на овощи и фрукты на Кипре пошли на рекорд

Guo Mingfang
Фото: Guo Mingfang/Global Look Press

Индекс инфляции на продукты питания на Кипре за июль увеличился в годовом выражении на 3,7%. Основная доля пришлась на овощи и фрукты, цены на которые за месяц взлетели сразу на 20%. Об этом со ссылкой на данные статистической службы страны сообщило издание Philenews.

Лидером по подорожанию стал картофель, который прибавил за второй летний месяц сразу 17% к июньской цене.

Причиной резкого взлета цен на продукты власти назвали жаркую погоду, которая сказалась на урожае. При этом аналитики отметили, что меры государственной поддержки, включая обнуление налога на добавленную стоимость на основные товары, помогли сдержать рост цен. Эта мера продлится до 30 сентября.

В декабре прошлого года стало известно о росте количества краж продуктов в супермаркетах Польши. Специалист-полоновед Кристина Исмагилова заявила, что причиной стала возросшая инфляция, которая толкнула людей на воровство.

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