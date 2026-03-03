ЦАХАЛ уничтожил командующего ливанским корпусом спецназа КСИР «Кудс»
Командира ливанского корпуса сил «Кудс» Ирана ликвидировала Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Тегеране. Об этом в официальном телеграм-канале сообщила пресс-служба израильского военного ведомства.
Дауд Али Задех являлся временным преемником Хасана Махдави, бывшего командира этого подразделения. Предыдущего командующего также уничтожили в результате удара Армии обороны Израиля.
Силы «Кудс» представляют собой подразделение спецназначения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
Ранее советник командующего КСИР, бригадный генерал Эбрахим Джабари заявил, что Иран ударит по всем экономическим точкам Ближнего Востока, если США и Израиль атакуют «главные центры» страны.
