Три заложника погибли при операции Израиля в Нусейрате

ХАМАС: при операции в Нусейрате погибли трое заложников

Ilia Yefimovich
Фото: Ilia Yefimovich/Global Look Press

Представители движения ХАМАС утверждают, что во время операции ЦАХАЛ в лагере беженцев в Нусейрате в центральной части сектора Газа погибли трое израильских заложников. Заявление опубликовали в Telegram-канале палестинского движения.

«Сообщаем, что ваша армия освободила одних людей в лагере, но убила еще троих. Один из них имел американское гражданство», — заявили в пресс-службе ХАМАС.

Радикалы продемонстрировали тела заложников, однако скрыли их лица и не огласили имена.

Армии обороны Израиля 8 июня заявила о спецоперации в районе Нусейрата и освобождении четырех израильтян, один из которых также имеет гражданство России.

ЦАХАЛ позднее раскрыл имена освобожденных. Ими оказались Шломи Зива (40 лет), Альмога Меир Джан (21 год), Андрей Козлов (27 лет) и Ноа Аргамани (25 лет).

О том, что россиянин попал в число заложников, представители ЦАХАЛ сообщили его родным через два дня после нападения ХАМАС.

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