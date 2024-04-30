Трое полицейских погибли в результате перестрелки в США | 360°

Мир 30 апреля 2024, 10:15 Трое полицейских погибли в результате перестрелки в США Kyle Mazza/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Трое офицеров оперативной группы маршалов Соединенных Штатов погибли в перестрелке в городе Шарлотте в штате Северная Каролина. Об этом сообщила газета Politico.

Еще пятерых ранили, один — в критическом состоянии.

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Стрельбу устроил подозреваемый в хранении огнестрельного оружия, когда полицейские приближались к его дому. Нападавшего ликвидировали во дворе, после этого еще один стрелок открыл по правоохранителям огонь из винтовки.

Находившихся в его загородном доме женщину и 17-летнего подростка допросили. В штурме дома задействовали около 50 офицеров полиции, спецназовцев и бронетехнику. Взять его под контроль удалось лишь за три часа.

О случившемся проинформировали президента США Джо Байдена. По данным СМИ, он выразил соболезнования мэру Шарлотта Ваю Лайлсу.

За пару недель до этого стрельбу по людям открыли на праздновании Ураза-байрама в Филадельфии. Несколько человек погибли. Среди троих пострадавших оказался подросток. Под стражу отправили пятерых подозреваемых.