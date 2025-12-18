Рютте: США, Словакия и Венгрия не примут Украину в НАТО

В настоящее время Украина не вступит в НАТО из-за несогласия ряда стран. Об этом на пресс-конференции в Варшаве заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

По его словам, речь идет об США, Словакии и Венгрии.

«Поэтому Украина сейчас не может вступить в НАТО», — констатировал Рютте.

Генсек альянса отметил, что НАТО разрабатывает систему некоторых гарантий безопасности для Украины, не предусматривающую непосредственное членство в альянсе.

«Гарантии безопасности имеют три слоя. Первый — Вооруженные силы Украины. Второй линией обороны станет то, что спроектирует „коалиция желающих“. Третий элемент — о котором в августе говорил президент США. Мы хотим, чтобы США стали частью гарантий безопасности», — заключил он.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский согласился отказаться от НАТО с условием гарантий безопасности от ряда государств.