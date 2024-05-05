Три синагоги в Нью-Йорке эвакуировали из-за угрозы взрыва | 360°

Мир 05 мая 2024, 08:47 Три синагоги в Нью-Йорке эвакуировали из-за угрозы взрыва NYP: в Нью-Йорке три синагоги эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании Unsplash

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Три синагоги в Нью-Йорке днем 4 мая эвакуировали из-за поступивших угроз взрыва. Сообщения о минировании оказались ложными. Об этом написала газета The New York Post со ссылкой на данные местной полиции.

«В полиции подтвердили, что угроза необоснованна», — говорится в материале.

Уточняется, что аналогичное сообщение получил Бруклинский музей. Эвакуировали ли людей оттуда, информации нет.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул рассказала, что власти и правоохранители следят за ситуацией.

В начале апреля из-за ложных данных о минировании поздним вечером эвакуировали гостей и персонал из отеля Valo в Санкт-Петербурге. Администрация вывела людей до приезда спасателей. На место прибыли представители Росгвардии, пожарные и бригада скорой помощи. Данные о заложенном взрывном устройстве не подтвердились.