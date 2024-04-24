Три полоски на спортивной одежде довели Nike и Adidas до суда | 360°

Мир 24 апреля 2024, 11:21 Три полоски на спортивной одежде довели Nike и Adidas до суда Суд между Nike и Adidas из-за трех полосок на спортивной одежде начался в ФРГ Unsplash

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Апелляционный процесс по спору между производителями спортивных товаров и одежды Nike и Adidas начался в Германии. Об этом сообщила газета Zeit.

Три полоски являются товарным знаком Adidas. В 2022 году компания подала в суд на Nike, поскольку решила, что конкуренты нарушили авторские права. В Adidas утверждали, что некоторые модели спортивных брюк Nike с полосками напоминают их собственный дизайн.

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В сентябре того же года суд Дюссельдорфа запретил Nike продавать на немецком рынке пять моделей брюк с полосками. В ответ компания подала апелляцию, заявив, что это самый распространенный дизайн.

Adidas и Nike покинули Россию из-за санкций. Однако позднее появился дистрибутор их товаров — компания Lestate. Продукция западных брендов теперь продается в крупных аутлетах.