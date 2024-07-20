Три человека погибли в результате атак на порт в Йемене

Глава МИД Израиля Кац: обстрел йеменской Ходейды стал «тяжелым ударом» по Ирану

Самолеты ВВС Израиля атаковали порт города Ходейда на берегу Красного моря. Жертвами атаки стали три человека, 15 пострадали, сообщил Al Hadath .

По данным телеканала, при налете Израиля, по словам очевидцев, были убиты или ранены «десятки человек». Также после обстрела в морском порту произошел пожар.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что обстрел самолетами Армии обороны Израиля нефтехранилища в йеменской Ходейде является «тяжелым ударом по террористической ветви Ирана».

По его словам, Израиль продолжат атаковать всех, кого власти страны считают угрозой для своих граждан.

Ранее стало известно, что в результате взрыва в Тель-Авивепо два человека получили ранения. Предположительно, взрыв прогремел на углу улиц Бен-Иегуда на и Шалом-Алейхема.