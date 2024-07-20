Три человека погибли в результате атак на порт в Йемене
Глава МИД Израиля Кац: обстрел йеменской Ходейды стал «тяжелым ударом» по Ирану
Самолеты ВВС Израиля атаковали порт города Ходейда на берегу Красного моря. Жертвами атаки стали три человека, 15 пострадали, сообщил Al Hadath.
По данным телеканала, при налете Израиля, по словам очевидцев, были убиты или ранены «десятки человек». Также после обстрела в морском порту произошел пожар.
Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что обстрел самолетами Армии обороны Израиля нефтехранилища в йеменской Ходейде является «тяжелым ударом по террористической ветви Ирана».
По его словам, Израиль продолжат атаковать всех, кого власти страны считают угрозой для своих граждан.
Ранее стало известно, что в результате взрыва в Тель-Авивепо два человека получили ранения. Предположительно, взрыв прогремел на углу улиц Бен-Иегуда на и Шалом-Алейхема.