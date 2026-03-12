Трехлетняя девочка заразилась импетиго на Бали после укуса комара

Shot: во время отдыха на Бали трехлетняя девочка заразилась импетиго

Трехлетняя девочка заразилась кожной инфекцией после купания в бассейне и укуса комара на Бали. В организм ребенка попали стрептококки и стафилококки, вызвав болезнь импетиго, сообщил телеграм-канал Shot .

В самом начале отдыха на острове ребенка покусали комары, после чего он купался в теплом бассейне. На следующий день по телу девочки пошли пятна. Родители вызвали доктора, списав ситуацию на ветрянку, но новые отметины выступили на теле время приема у врача.

Спустя два дня девочку доставили в больницу, где врачи диагностировали импетиго. Бактерии попали в организм через ранки от укусов комаров из-за плохо хлорированной воды в бассейне.

В итоге ребенку назначили лечение антигистаминными мазями и препаратами, а также запретили купание в бассейне и в море.

Ранее врач Инна Петросова рассказала, что навязчивое желание чесать нос может говорить о болезни импетиго.