Транссексуал похитил младенца из роддома на Украине

Новорожденного ребенка украли из перинатального центра в Кременчуге в Полтавской области. В ходе розыска выяснилось, что похитителем оказался мужчина-транссексуал*. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

Правоохранители изучили видео с камер наблюдения. Их внимание привлекла женщина, которая вышла из больницы с большим свертком. На ее поиски ушло три дня.

Позже стало известно, что это был 25-летний мужчина-транссексуал*. Начальник главного управления Нацполиции в Полтавской области Евгений Рогачев сообщил, что преступник решился на похищение из-за того, что никогда не сможет родить ребенка.

Полицейские вернули ребенка матери в перинатальный центр, сейчас его жизни ничего не угрожает. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Великобритании поймали мужчину, который воровал на улице соски у младенцев. Свой поступок британец объяснил тем, что в детстве ему их никогда не давали.

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