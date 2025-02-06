Трампу предложили вынести импичмент

Американскому президенту Дональду Трампу планируют объявить импичмент. Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Эл Грин, сообщила газета The Hill .

Он подчеркнул, что над законопроектом по импичменту уже ведется работа.

«Я объявляю, что внесу законопроект об импичменте против него за гадкие предложения и подлые деяния», — подчеркнул конгрессмен.

По его мнению, американский лидер заслужил импичмент в связи с высказываниями по сектору Газа. Демократы назвали заявление Трампа попыткой подлить масла в огонь нестабильной ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее президент США предложил снести палестинский анклав и назвал его непригодным для жизни. Белый дом не будет направлять деньги для переселения людей из сектора Газа, так как это могут сделать другие государства региона, объяснил он. По его словам, США готовы взять анклав под свой контроль, чтобы обеспечить там стабильность.