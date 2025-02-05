«Трампу нужно успокоиться и попить таблеток». Политолог объяснил, почему невозможна Ялта 2.0

Политолог Маркелов: Трамп пока не готов к разделению мира на сферы влияния

Западные СМИ, прогнозируя встречу президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, пишут, что они вместе с лидером КНР Си Цзиньпином могут устроить Ялту 2.0 и поделить мир на сферы влияния, как это сделали главы СССР, США и Британии в 1945 году. Что стоит на пути развития этого варианта, в беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой объяснил политический психолог и советник Сергей Маркелов.

По словам эксперта, ждать международной встречи, подобной ялтинской в 1945 году, пока слишком рано из-за того, что на данном этапе остается слишком много пунктов, по которым странам еще предстоит договориться.

Ялта — пока рано, потому что слишком много недоговоренностей. Эти недоговоренности будут по мере поступления решаться.

Мир ждет, когда Трамп успокоится

Эксперт уточнил, что скорее всего раньше осени 2025 года никаких серьезных изменений не случится. Советник считает, что сейчас американский лидер проводит «реактивную политику», которая не может вестись в долгосрочной перспективе. Поэтому нужно дождаться, когда он успокоится, прежде чем рассчитывать на серьезные встречи и договоренности на международном уровне.

«Трампу нужно успокоиться, выспаться. Попить какие-то таблетки, которые успокаивают реактивную политику. Потому что реактивная политика долго не будет. Таким способом, каким Трамп запустил сегодня управление и перезагрузку США, перезагрузка серьезно не делается. Мы видим, что заявления оторваны от результата, от качества результата», — подчеркнул политолог.

По словам Маркелова, весь мир сейчас ждет, пока лидер Соединенных Штатов усмирит свои политические порывы и представит результаты своей работы.

«Мир ждет результатов. А Россия и Китай, как два члена самой яркой политической тройки занимают спокойное медитативное состояние», — подвел итог Маркелов.