Трампа возмутили бюджетные траты США на 200-летних вампиров

Трамп: миллионы долларов выплачивались американцам в возрасте 200 и более лет

Миллионы долларов из бюджета США идут на выплаты американцам, чей возраст, согласно официальным документам, превышает 200 лет. Об этом на конференции консерваторов в Вашингтоне заявил президент Дональд Трамп.

Он пожаловался, что в государственном реестре даже есть человек, который старше США. Согласно документам, ему 360 лет, что время как государство появилось всего 250 лет назад.

«В системе соцобеспечения США числятся миллионы людей, которым якобы больше 130, 140, 150 лет. У нас есть человек, которому, согласно записям, 360 лет — это абсолютный рекорд!» — подчеркнул глава Белого дома.

Он назвал происходящее «тотальным мошенничеством», которое расцвело из-за действий предыдущей администрации США. По его словам, в стране числятся около миллиона человек старше 150 лет, а также 1039 американца возрастом больше 220 лет.

«Как такое возможно?» — задался вопросом президент США.

Трамп добавил, что власти уже выявляют «фейковых долгожителей», чтобы прекратить «разбазаривание денег американских налогоплательщиков».

Ранее о людях-«долгожителях» сообщил глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск. Он пошутил, что США выплачивают социальные пособия вампирам.