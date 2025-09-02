Трамп заявил о планах сменить позицию по Украине

Трамп: США могут пересмотреть позицию по России и Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может пересмотреть свою позицию в отношении России и Украины, если саммит в Анкоридже не принесет результатов. Его слова прозвучали в ходе обращения из Овального кабинета, трансляцию которого вело агентство Reuters .

«У меня в действительности была очень хорошая встреча с президентом России Владимиром Путиным пару недель назад», — сказал глава Белого дома.

При этом Трамп подчеркнул, что изменения позиции США будут зависеть от того, к каким результатам приведут эти переговоры, не уточнив деталей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на саммите в Анкоридже подробно обсуждалось урегулирование украинского кризиса, однако Кремль намеренно не раскрывает детали беседы, чтобы сохранить возможность вести работу в дискретном режиме.