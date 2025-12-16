Трамп заявил о недавнем разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно у него состоялся телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома сообщил в беседе с журналистами.

На вопрос, общался ли Трамп недавно напрямую с Путиным, тот коротко ответил: «Да, я говорил». Американский президент добавил, что главной темой разговора стало урегулирование конфликта на Украине. По мнению Трампа, Путин и россияне хотят, чтобы все боевые действия закончились как можно скорее.

Ранее стало известно, что украинские и американские представители провели переговоры в Берлине. После этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о достигнутых договоренностях между сторонами. Например, Украина получит схожие с пятой статьей НАТО гарантии. Соответствующие обязательства на себя возьмут Соединенные Штаты.