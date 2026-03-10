Трамп заявил о достижении военных целей США в Иране

Военные цели американской операции в Иране можно считать достигнутыми. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Дорале, штат Флорида.

Трамп подчеркнул, что, по его оценке, Вашингтон уже существенно продвинулся в реализации поставленных задач. Во всяком случае, Соединенные Штаты делают большие шаги в этом направлении.

«И некоторые могут сказать, что они (военные цели США в Иране — прим. ред.), в сущности, достигнуты», — заявил американский лидер.

Ранее в интервью телеканалу CBS News Трамп сообщил, что война против Ирана уже близка к своему завершению. Он уточнил, что США продвигаются намного быстрее первоначального плана. Вооруженные силы опережают график операции по сравнению с изначально обозначенным сроком в четыре-пять недель.