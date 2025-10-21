Трамп задавал странные вопросы о Меган Маркл в Великобритании

Президент США Дональд Трамп во время официального визита в Великобританию в сентябре задавал вопросы королеве Камилле о супруге принца Гарри Меган Маркл. Об этом сообщило Daily Express.

Эксперт по британской королевской семье Том Сайкс обратил внимание на необычное поведение американского лидера. Он отметил, что Трамп завел разговор о Маркл, когда прибыл в Виндзорский замок.

«Что за слухи о Меган? Что там происходит?» — спросил глава Белого дома.

По словам Сайкса, Трамп якобы хотел узнать эксклюзивную информацию от первых лиц.

Также в статье напомнили, что Трамп с пренебрежением относился к Маркл. Он заявлял, что жена использовала принца Гарри, что сильно ранило королеву Елизавету II.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл задумалась об участии в выборах в сенат США. Американские СМИ еще в 2020 году писали, что конечной целью актрисы был пост президента.