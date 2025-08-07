Трамп выступит перед СМИ 7 августа

Президент США Дональд Трамп выступит с речью перед представителями СМИ сегодня в 23:00 по московскому времени. Об этом сообщило RT .

Тематика обращения главы Белого дома пока не раскрывается.

Накануне американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Трамп в течение 24–36 часов примет решение о возможности введения новых санкций против России, включая вторичные пошлины на торговых партнеров Москвы.

По его словам, переговоры между спецпосланником Стивом Уиткоффом и президентом России Владимиром Путиным прошли продуктивно. Обсуждались в том числе новые идеи по прекращению конфликта. Госсекретарь добавил, что в ближайшие дни пройдут дополнительные консультации с союзниками и Украиной, чтобы определить, возможно ли перемирие и выход на условия урегулирования.