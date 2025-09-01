Трамп впервые прокомментировал слухи о своей смерти

Президент США Дональд Трамп заявил, что чувствует себя лучше, чем когда-либо. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social на фоне слухов о проблемах со здоровьем.

«Никогда не ощущал себя так хорошо в своей жизни», — написал он.

Ранее в западных соцсетях активно распространялись слухи о возможной смерти главы Белого дома. Поводом для них стали слова вице-президента Джей Ди Вэнса, который отметил, что готов взять на себя обязанности главы государства в случае непредвиденных обстоятельств с президентом.

Также сообщалось, что глава Белого дома не появлялся на публике уже несколько дней, что для него нетипично.