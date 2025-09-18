Трамп в Великобритании несколько раз нарушил королевский этикет

Американская президентская чета Трампов посетила с официальным визитом Великобританию. На встречу в Виндзорский замок Дональд и Мелания опоздали, президент США допустил еще несколько нарушений королевского этикета.

Чету Трамп встречали принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон. Им пришлось 15 минут ждать гостей — вертолет с американским президентом и его женой приземлился не в назначенные 11:55, а в 12:10.

Дональд Трамп, помимо опоздания, совершил еще два грубых нарушения этикета. Эпизоды попали в кадр американских телеканалов, которые вели трансляцию церемонии в замке.

Поднимаясь по лестнице, глава Белого дома похлопал короля Карла III по спине. Прикосновение к монарху в Соединенном Королевстве считается грубым нарушением этикета. Король не стал акцентировать внимание на этом панибратском жесте американского президента.