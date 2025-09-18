Трамп в Великобритании несколько раз нарушил королевский этикет
Американская президентская чета Трампов посетила с официальным визитом Великобританию. На встречу в Виндзорский замок Дональд и Мелания опоздали, президент США допустил еще несколько нарушений королевского этикета.
Чету Трамп встречали принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон. Им пришлось 15 минут ждать гостей — вертолет с американским президентом и его женой приземлился не в назначенные 11:55, а в 12:10.
Дональд Трамп, помимо опоздания, совершил еще два грубых нарушения этикета. Эпизоды попали в кадр американских телеканалов, которые вели трансляцию церемонии в замке.
Поднимаясь по лестнице, глава Белого дома похлопал короля Карла III по спине. Прикосновение к монарху в Соединенном Королевстве считается грубым нарушением этикета. Король не стал акцентировать внимание на этом панибратском жесте американского президента.
Другую оплошность Трамп допустил во время осмотра почетного караула в Виндзорском замке. Он ушел вперед с гвардейцем, оставив позади короля. Карлу III пришлось следовать за президентом США. Таким образом, согласно этикету, глава Белого дома проявил неуважение к монарху, предпочтя общение с гвардейцем.
Однако больше всего в прессе обсуждают наряд Мелании Трамп. Она приехала в Виндзорский замок в строгом темном костюме и огромной шляпе, которая закрывала все лицо. С некоторых ракурсов на фотографиях первая леди США напоминала либо довольно жуткий манекен, либо фиолетовый гриб.