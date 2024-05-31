Трамп в случае победы на выборах вынудит Украину уступить Крым и Донбасс

WP: при победе на выборах Трамп подтолкнет Украину к отказу от Крыма и Донбасса

Экс-президент США Дональд Трамп подтолкнет Украину к прекращению притязаний на Крым и Донбасс, если победит на выборах. Об этом написала газета The Washington Post.

Источники издания отметили, что Трамп и его окружение уже распланировали условия потенциального урегулирования между Россией и Украиной. Как подчеркнул в беседе с журналистами советник бывшего американского лидера Барака Обамы по нацбезопасности Том Донилон, отношения Трампа с президентом России Владимиром Путиным «необъяснимы и вызывают восхищение» наряду с его «беспрецедентной враждебностью» к НАТО.

Дональд Трамп ранее отмечал, что в случае прихода к власти намерен подавлять пропалестинские группы в американских университетах и даже депортировать участников протестов. Как указывается в материале, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получит выгоду от возможного нового президентского срока политика.

Трамп также не раз заявлял, что закончил бы украинский конфликт всего за 24 часа.