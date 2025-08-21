Трамп отправил в отставку высокопоставленного аналитика ЦРУ по России
Глава Белого дома Дональд Трамп отправил в отставку высокопоставленного аналитика ЦРУ, который курировал вопросы по России. Об этом написало издание The Economist.
«Сотрудница в 2016 году руководила подготовкой доклада о вмешательстве России в президентские выборы в пользу Трампа», — уточнили в публикации.
Лишились своих должностей и другие авторы доклада. В их числе: Шелби Пирсон и Вин Нгуен, которые до этого занимали важные посты в ЦРУ.
Доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удалили с сайта комитета сената США по разведке.
В середине августа Белый дом высказался о позиции Уиткоффа по России.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте