Трамп отправил в отставку высокопоставленного аналитика ЦРУ по России

Глава Белого дома Дональд Трамп отправил в отставку высокопоставленного аналитика ЦРУ, который курировал вопросы по России. Об этом написало издание The Economist .

«Сотрудница в 2016 году руководила подготовкой доклада о вмешательстве России в президентские выборы в пользу Трампа», — уточнили в публикации.

Лишились своих должностей и другие авторы доклада. В их числе: Шелби Пирсон и Вин Нгуен, которые до этого занимали важные посты в ЦРУ.

Доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удалили с сайта комитета сената США по разведке.

В середине августа Белый дом высказался о позиции Уиткоффа по России.