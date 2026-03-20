Трамп сравнил удар по Ирану с японской атакой на Перл-Харбор

BZ: премьера Японии встревожили слова Трампа об Иране и Перл-Харбор

Президент США Дональд Трамп сравнил операцию в Иране с внезапной атакой Японии на американскую базу Перл-Харбор в 1941 году. Таким образом он ответил на вопрос о том, почему Белый дом не предупредил союзников об ударах по Исламской республике, сообщила газета Berliner Zeitung .

По ее данным, высказывание Трампа сильно встревожило японского премьер-министра Санаэ Такаити. Когда политик услышала слова американского лидера, она стала нервничать.

«Такаити отреагировала заметно напряженно, выпрямившись в кресле и с тревогой глядя на свою делегацию», — отметило издание.

Японские власти пока не комментировали слова Трампа.

Из-за эскалации на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива Япония понесла серьезные убытки. Примерно 70% импорта нефти в Японию проходит через этот судоходный маршрут.

Ранее Трамп выступил с критикой союзников по НАТО из-за их отказа поддержать военную операцию против Ирана. Он также предположил, что президент Франции Эммануэль Макрон очень скоро покинет свой пост.