Трамп сравнил интеллект Харрис и Байдена

Кандидат в президенты США Камала Харрис от Демпартии имеет больше проблем с когнитивным здоровьем, чем ее 81-летний однопартиец, действующий хозяин Белого дома Джо Байден. Республиканец Дональд Трамп заявил об этом на встрече со сторонниками в штате Джорджия, сообщил Newsweek .

Политик прокомментировал состояние здоровья Байдена и угрозы, которое оно несет для США. Он заявил, что во всем мире смеются над Штатами. По мнению Трампа, в первую очередь другие страны скептически относятся к возможному президентству Харрис.

«Они не могут поверить, что она действительно станет президентом. Они не могут поверить. Вы говорите о когнитивных проблемах? У нее, по-моему, когнитивные проблемы больше, чем у него», — сказал он.

Трамп во время предвыборной кампании нападал на Байдена за его возраст. Сам республиканец согласился пройти тест на когнитивные способности и призвал всех кандидатов последовать своему примеру.