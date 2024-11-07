Трамп сможет избежать уголовного преследования после победы на выборах

NBC: Минюст США может закрыть уголовные дела Трампа на фоне его победы

Министерство юстиции США может прекратить федеральные уголовные дела против кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа после его победы на выборах. Об этом сообщил телеканал NBC.

«Чиновники рассматривают возможность прекращения двух федеральных уголовных дел в отношении Дональда Трампа до его вступления в должность», — указали в материале.

Источник телеканала пояснил, что это связано с политикой Минюста, согласно которой действующего президента нельзя привлечь к ответственности.

Всего Трампу предъявили 91 обвинение по четырем уголовным делам. Сам он уличил в преследовании Демократическую партию, заявив, что она пытается помешать ему вернуться в Белый дом.

Также республиканец выразил восхищение судебной системой США, сохранившей для него частичный иммунитет в деле о штурме Капитолия.