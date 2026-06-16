Трамп сделал первое фото с четой Макрон после ядовитых насмешек

Sky News: Трамп впервые сделал фото с четой Макрон, после того как высмеял их

Президент США Дональд Трамп сфотографировался с Брижит и Эммануэлем Макроном на саммите «Большой семерки», после того как публично высмеивал их брак. Об этом сообщил телеканал Sky News .

«Эммануэль Макрон и его супруга Брижит впервые сфотографировались вместе с Трампом, после того как президент США сделал громкое заявление об их браке», — отметили журналисты.

В начале апреля глава Белого дома заявил, что Эммануэль Макрон «до сих пор восстанавливается после сильного удара в челюсть от жены». Так Трамп отреагировал на завирусившиеся в Сети кадры, на которых Брижит дала звонкую пощечину мужу после прибытия во Вьетнам.

Сам Макрон расценил комментарии Трампа о его супружеской жизни как неподобающие. Лидер Франции добавил, что слова американского коллеги «не являются ни достойными, ни изысканными».