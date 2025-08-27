Трамп раскрыл причину неожиданной похвалы Путина

Трамп: Путин счел отличной работой операцию по вакцинам от COVID-19

Президент России Владимир Путин назвал отличной работой операцию «Невероятная скорость» (Operation Warp Speed), которую инициировал Вашингтон для оперативного применения вакцин от коронавируса. С таким заявлением выступил глава американской администрации Дональд Трамп на заседании кабинета министров, которое транслировал Белый дом .

«Все, включая Путина, сказали, что операция „Невероятная скорость“ прошла успешно», — рассказал американский президент.

Он добавил, что медики США проделали отличную работу.

В период пандемии Трамп обвинил нынешнего экс-президента США Джо Байдена в отказе американцев от вакцинации. Он напомнил, что операцию «Невероятная скорость» разработала его администрация.