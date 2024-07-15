Трамп раскрыл детали разговора с Байденом после попытки покушения

Трамп: Байден был очень мил во время разговора после попытки покушения

Bonnie Cash
Фото: Bonnie Cash/Global Look Press

Президент США Джо Байден в личном разговоре после попытки покушения был очень милым, сообщил кандидат на пост главы государства Дональд Трамп. Его слова привела газета The New York Post.

«Трамп назвал звонок от Байдена хорошим и отметил, что президент был очень милым», — отметили журналисты.

После покушения на Трампа пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в короткий срок связался с пострадавшим кандидатом в президенты. Источники The Wall Street Journal уточняли, что разговор политических конкурентов носил «уважительный характер».

Покушение на Трампа произошло в  субботу в ходе публичного мероприятия в Пенсильвании. Мужчина выстрелил в него несколько раз из полуавтоматической винтовки и ранил в ухо.

Американист Малек Дудаков объяснял, что после покушения для части жителей США Трамп уже стал мучеником и героем.

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