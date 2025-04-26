Трамп раскритиковал идею о возврате Крыма Украине

Президент США Дональд Трамп подверг критике статью в газете The New York Times о том, что Украина должна вернуть потерянные территории, в том числе и Крым. Глава Белого дома опубликовал пост в своей соцсети Truth Social.

«Какую бы сделку я ни заключил с Россией и Украиной, даже если это будет самая лучшая сделка, которую когда-либо заключали, неудачная The New York Times будет отзываться о ней плохо», — написал Трамп.

Он обвинил издание в предвзятости и поставил под сомнение профессиональность автора статьи. По мнению Трампа, журналист якобы следовал инструкциям своей редакции, призывающей к «возвращению Крыма» для завершения конфликта с Россией. Он назвал данную идею нелепой.

Кроме того, глава Белого дома обвинил в кризисе бывших президентов США Барака Обаму и Джо Байдена. По словам Трампа, если бы он был на посту в тот момент, когда начинался конфликт на Украине, то этого бы не произошло.

Ранее президент США заявил, что большинство основных пунктов мирного договора уже согласовали, поэтому настало удачное время для переговоров.