Трамп проверит приказ Хегсета «добивать всех» в Карибском море

Президент Дональд Трамп заявил о планах проверить сообщения СМИ о якобы приказе главы Пентагона Пита Хегсета добивать выживших после ударов по судам с наркоторговцами в Карибском море. Об этом сообщила The Washington Post.

Американский лидер лично поручит изучить эти сведения. Трамп отметил, что не стал бы отдавать подобный приказ, однако Хегсет заверил его, что не требовал добивать двух выживших, о которых говорилось в материле. По словам главы Белого дома, он доверяет словам главы Пентагона.

Поводом для реакции Трампа стала публикация газеты, где утверждалось, что Хегсет распорядился «убивать всех» в ходе уничтожения катеров у побережья Венесуэлы. Сам министр обвинил журналистов в распространении «сфабрикованных и подстрекательских» данных.

После этого комитеты сената и палаты представителей объявили об усилении контроля над Пентагоном и о начале расследования в Минобороны США.