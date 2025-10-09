Трамп призвал американцев готовиться к худшему

Трамп заявил, что тяжелые последствия шатдауна еще впереди

Отказ демократов утвердить проект федерального бюджета причинил боль трудолюбивым американцам, которые еще недавно радовались отмене ряда налогов. Но самые тяжелые последствия прекращения работы правительства еще впереди. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на заседании правительства. Прямую трансляцию провела пресс-служба Белого дома.

Американский лидер подчеркнул, что из-за прекращения работы федеральных структур без зарплат остались семьи с маленькими детьми, но членам Демократической партии наплевать на их судьбу.

«Прекращение работы правительства оказалось довольно разрушительным. Но станет еще хуже, поэтому мы продолжим сокращать действующие программы демократов», — заявил Трамп.

Правительство США прекратило работать с 1 октября из-за отсутствия решения проекта по бюджету. О введении временного финансирования парламентариям договориться не удалось.

Причиной конфликта стал отказ республиканцев от предложения демократов утвердить увеличение на 1,5 миллиарда долларов на программу медицинского страхования Medicaid и субсидии по программе Obamacare.

Президент США Дональд Трамп сравнил демократов с японскими боевиками-камикадзе. Он пояснил, что члены партии также пошли на политическое самоубийство, так как им нечего больше терять после проигранных выборов.